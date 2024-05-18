الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 أيار 2024 ساعة 11:33

أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في قطاع غزة

أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في قطاع غزة
وجاء في بيان لأوتشا نشر على حسابه في منصة أكس: “لم يبق شيء تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة ومع حظر دخول المساعدات لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها تعاني وضعاً صعباً جراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح في السادس من الشهر الجاري، لافتة إلى أنها لم تتلق أي إمدادات طبية منذ ذلك الحين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت شرق رفح في السابع من الشهر الجاري، وأغلقت المعبر الحيوي لنقل الإمدادات والوقود الضروري للعمليات الإنسانية في القطاع، كما أوقفت عبور المساعدات بالكامل.
رقم : 1135904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
17 أيار 2024
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
17 أيار 2024
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
17 أيار 2024
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
17 أيار 2024
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
17 أيار 2024
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
16 أيار 2024
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
16 أيار 2024
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
16 أيار 2024
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
16 أيار 2024
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
15 أيار 2024
استهداف مدمرة
استهداف مدمرة 'ميسون' الأمريكية والسفينة 'Destiny' في البحر لأحمر
15 أيار 2024
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
مصر تنضم رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان
15 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟