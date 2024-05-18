أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في قطاع غزة

وجاء في بيان لأوتشا نشر على حسابه في منصة أكس: “لم يبق شيء تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة ومع حظر دخول المساعدات لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم”.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها تعاني وضعاً صعباً جراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح في السادس من الشهر الجاري، لافتة إلى أنها لم تتلق أي إمدادات طبية منذ ذلك الحين.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت شرق رفح في السابع من الشهر الجاري، وأغلقت المعبر الحيوي لنقل الإمدادات والوقود الضروري للعمليات الإنسانية في القطاع، كما أوقفت عبور المساعدات بالكامل.