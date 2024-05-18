جامعة غرناطة الإسبانية تعلق التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية

وأشارت إلى أن قرارها يأتي في إطار التزام راسخ بالسلام والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والتعاون بين الشعوب.



وتضمن القرار تعليق حركة الطلاب الوافدين والمغادرين وأعضاء هيئة التدريس والبحث والموظفين الفنيين والإداريين والخدميين مع الجامعات الإسرائيلية.



كما تضمن القرار تعليق اتفاقيات التدريس والدورات الصيفية الموقعة مع جامعة بان إيلان وجامعة تل أبيب وعدم التوقيع على اتفاقيات جديدة أو المشاركة في مشاريع التعاون الأكاديمي الدولية الجديدة مع الجامعات الإسرائيلية.



وأظهرت لقطات لحظة احتفال الطلاب المؤيدين لفلسطين بهذا القرار.



كما شدد القرار على ضرورة تكثيف العلاقات مع الجامعات الفلسطينية والتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض لمساعدة واستضافة الطلاب والباحثين الفلسطينيين.



وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر مجلس الجامعات الإسبانية، الذي يضم 76 جامعة، بيانا أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



كما أعلنت جامعة برشلونة، هذا الشهر، قطع العلاقات مع "إسرائيل"، استجابة لمناشدات من طلبتها المعتصمين تضامنًا مع فلسطين.



وتأتي هذه المواقف، امتدادا لقرارات وتصريحات سابقة شهدتها إسبانيا ضد العدوان الإسرائيلي.



في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت بلدية برشلونة قرارا بقطع علاقاتها المؤسساتية مع "إسرائيل" احتجاجا على العدوان على غزة.



كما كرر رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، تأكيده على أن بلاده بصدد الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا إلى هدنة دائمة في قطاع غزة.