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السبت 18 أيار 2024 ساعة 12:20

سفينة الشهيد مهدوي تعود من مهمتها في المحيط الهندي

سفينة الشهيد مهدوي تعود من مهمتها في المحيط الهندي
وقال الأدميرال تنكسيري في مراسم الاستقبال إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها رجال البحرية الشجعان في الحرس الثوري من عبور خط الاستواء ودخول نصف الكرة الجنوبي.

واعتبر قائد البحرية التابعة للحرس الثوري أن سر هذه النجاحات في النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وجود الوحدة والتنسيق بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن القوات البحرية للجيش والحرس الثوري تتحلى بالإيمان وتمتلك العزيمة الراسخة وقد أصبحت كابوسا للأعداء من خلال توظيفها للقدرات الدفاعية والعسكرية المتقدمة والرادعة.

وأضاف: نفذت سفينة الشهيد نادر مهدوي في إطار المجموعة البحرية الخامسة مهمة لمدة 39 يوما في المحيط الهندي والمدار 22.5 درجة في نصف الكرة الجنوبي، إن مهمة القوات البحرية للحرس الثوري بالتواجد في المياه البعيدة كشفت آفاق واسعة.

وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة، والتي تسجل باسم الشهيد "نادر مهدوي".

وتزن سفينة الشهيد مهدوي، التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترًا وعرضها 27 مترًا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، وأرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهيد مهدوي هي أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.
رقم : 1135914
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