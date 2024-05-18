الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف

إسلام تايمز (بلجيكا) - أعلنت روسيا، أنها "سيطرت على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا حيث بدأت هجومًا بريًا جديدًا الأسبوع الماضي".