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السبت 18 أيار 2024 ساعة 13:22
الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قرية قرب فوفشانسك في منطقة خاركيف
واوضحت وزارة الدفاع الروسية "حررت وحدات من مجموعة القوات الشمالية قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1135922
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