مسؤول تركي: نسعى لإقامة علاقة متعددة الأبعاد مع محافظة خراسان جنوبي

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع " سينان جم باش " ومحافظ خراسان جنوبي " جواد قناعت " في مدينة بيرجند مركز هذه المحافظة اليوم السبت، معربا عن ارتياحه لزيارة هذه المحافظة التي زار قبلها محافظة خراسان شمالي. وأشار الى لقائه الذي جمعه أمس الجمعة برئيس بلدية مدينة بيرجند وممثل أهالي درميان وخوسف في مجلس الشورى الاسلامي، وتابع قائلا: انه ونظرا للإمكانيات الغنية في خراسان جنوبي في مجالات المناجم ومرور السلع، نتطلع الى أن تربطنا علاقات جيدة مع هذه المحافظة. وقال القنصل التركي في مدينة مشهد المقدسة: سوف التقي رئيس شركة الخطوط الجوية التركي في هذه المدينة لإطلاق خط جوي بين خراسان جنوبي واسطنبول.وخاطب محافظ مشهد قائلا: ان زيارتك الى تركيا على رأس وفد تجاري سوف يساعد على المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأنا كوني القنصل التركي في مشهد مستعد للقيام بأي عمل لتقوية العلاقات بين خراسان جنوبي وتركيا، وسأقدم أي عمل في هذا الخصوص.



