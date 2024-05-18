الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 أيار 2024 ساعة 14:18

كلية بجامعة كولومبيا تحجب الثقة عن الرئيسة بسبب قمع الطلبة

كلية بجامعة كولومبيا تحجب الثقة عن الرئيسة بسبب قمع الطلبة
واضاف الوقع أن التصويت بحجب الثقة جاء عقب، الاستياء المتنامي من شفيق، بسبب ما أقدمت عليه ضد الطلبة المؤيدين لفلسطين والذين اعتصموا داخل الجامعة واستدعت لهم الشرطة وفضتهم بعنف شديد واعتقلت منهم العشرات.

وتسبب قرار شفيق باستدعاء الشرطة، باعتقال أكثر من 100 طالب، فضلا عن آخرين اعتقلوا خلال الأيام اللاحقة لفض الاعتصام بالقوة داخل الجامعة.

وقالت الكلية حول قرار حجب الثقة، إن رئيس الجامعة مدانة بانتهاكها "المتطلبات الأساسية للحرية الأكاديمية"، و"اعتداءها غير المسبوق على حقوق الطلاب"، مشددة على أن هذا يتطلب "إدانة قاطعة وأكيدة".

وجاءت نتيجة التصويت لأعضاء الهيئة التدريسية للكلية، وعددهم 709 أعضاء، بتأييد 65 بالمئة منهم، قرار حجب الثقة، وصوت 29 بالمئة ضد الحجب، في حين امتنع 6 عن التصويت.

وتم تقديم القرار من قبل فرع جامعة كولومبيا للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP)، وهي منظمة أعضاء هيئة التدريس المهنية.

وقال أعضاء هيئة التدريس، في قرارهم: "لقد فقدنا الثقة في قدرة الإدارة العليا، التي يجسدها الرئيس، على اتخاذ القرارات الصحيحة، للجامععة بناء على سلسلة أخطاء وسوء تقدير وتجاوزات وانتهاكات لقواعد الحكم والسياسة العامة".

وسبق أن اقترح فرع الجامعة العربية الأمريكية في جامعة كولومبيا، أن يقوم مجلس الشيوخ بالجامعة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن شفيق.

ولم يصل مجلس الشيوخ إلى حد توجيه اللوم، وبدلا من ذلك أصدر قرارا يدعو إلى إجراء تحقيق في أفعالها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

كما تعرض كبار مديري الجامعات الآخرين، مثل رئيس جامعة جنوب كاليفورنيا وعميدها، للتنديد رسميا من قبل أعضاء هيئة التدريس بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
رقم : 1135932
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
17 أيار 2024
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
17 أيار 2024
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
17 أيار 2024
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
17 أيار 2024
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
17 أيار 2024
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
17 أيار 2024
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
16 أيار 2024
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
16 أيار 2024
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
هل تنجح هيومن رايتس واتش في فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
16 أيار 2024
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
أطفال رفح.. “وين نروح”؟!
16 أيار 2024
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية
قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
15 أيار 2024
استهداف مدمرة
استهداف مدمرة 'ميسون' الأمريكية والسفينة 'Destiny' في البحر لأحمر
15 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار