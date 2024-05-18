المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط "برانيت"

بدوره، أفاد مصدر في جنوب لبنان بأنّ نيراناً استهدفت موقعاً للاحتلال في مستوطنة "المطلة"، بالإضافة إلى استهداف هدفٍ عسكري في محيط موقع "المالكية".



كذلك، أفاد المصدر بأنّ طائرةً مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في رأس الناقورة.



وتحدّثت المصادر عن استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة قرب منطقة الديماس على طريق دمشق - بيروت من دون وقوع إصابات.



في غضون ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في نحو 15 مستوطنة في الشمال خشية تسلّل طائرة.



وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية، بلغ عددها 7 عمليات في القطاع الشرقي، و6 في القطاع الغربي.



وفي هذا الإطار، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن فشل "إسرائيل" في الدفاع عن الشمال، مؤكدةً أنّ حزب الله لا يزال قادراً على إلحاق مزيد من الأضرار، وإطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه "إسرائيل".



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الضباط الإسرائيليين عند الحدود مع لبنان يحذّرون من أنّ حزب الله "لا يحتاج إلى أكثر من نصف دقيقة لمهاجمة الجنود عندما يحدّد مكان وجودهم".



