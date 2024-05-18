اسلام تايمز (فلسطين) - أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور 8 أشهر على المعركة.