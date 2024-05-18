العدوان على غزة.. 9 مجازر و83 شهيدًا خلال 24 ساعة

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35386 شهيدًا و79366 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.