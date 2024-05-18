الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 أيار 2024 ساعة 19:14

لماذا لم يلق بشار الأسد كلمة في القمة العربية؟

لماذا لم يلق بشار الأسد كلمة في القمة العربية؟
وأوضحت وكالة "سانا" السورية أن الأسد لم يلق كلمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

ولفتت إلى أن "ما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه الرئيس عبر قمم عديدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية".

يذكر أن قمة المنامة اعتمدت تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.
رقم : 1135975
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أوقاف غزة: الاحتلال دمّر 604 مساجد بشكلٍ كامل وسرق مئات الجثامين من المقابر
أوقاف غزة: الاحتلال دمّر 604 مساجد بشكلٍ كامل وسرق مئات الجثامين من المقابر
الحرس الثوري: إطلاق قمر "قائم 105" العام المقبل
الحرس الثوري: إطلاق قمر "قائم 105" العام المقبل
18 أيار 2024
موقف تاريخي لمناصرين فلسطين في بريطانيا ؟!!
موقف تاريخي لمناصرين فلسطين في بريطانيا ؟!!
18 أيار 2024
سي إن إن تعترف: إيران أصبحت أكبر قوة في مجال الصواريخ والطائرات دون طيار في المنطقة
سي إن إن تعترف: إيران أصبحت أكبر قوة في مجال الصواريخ والطائرات دون طيار في المنطقة
18 أيار 2024
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
18 أيار 2024
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
آية الله رئيسي: نحن اهل الحق والعدالة ضد نظام الهيمنة بفضل دماء الشهداء
17 أيار 2024
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
17 أيار 2024
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
17 أيار 2024
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار
17 أيار 2024
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
جرائم الصهاينة في رفح... لماذا لا تزال إنجلترا صامتة؟
17 أيار 2024
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
سيناريوهات السودان المستقبلية بعد عام من حرب القادة
17 أيار 2024
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
رفضا لحرب الابادة في غزة.. فعاليات ومظاهرات في مختلف أنحاء العالم بذكرى النكبة الـ (76)
16 أيار 2024
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
مطالبات سيناتور أمريكي بضرب غزة بقنبلة نووية.. هل هي اعتراف أمريكي بهزيمة "إسرائيل"
16 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة
اتفاقية العشر سنوات بين إيران والهند... بث حياة جديدة في تشابهار