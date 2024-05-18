أوقاف غزة: الاحتلال دمّر 604 مساجد بشكلٍ كامل وسرق مئات الجثامين من المقابر

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، أن صواريخ وقنابل االاحتلال "الإسرائيلي" سوّت 604 مساجد بالأرض ودمرتها تدميراً كاملاً، بالإضافة إلى تضرر 200 مسجدٍ بأضرار جزئية بليغة، وتدمير 3 كنائس.



وأوضحت أن الاحتلال استهدف 60 مقبرةً منتشرة في محافظات قطاع غزة، ونبش القبور، وسرق أكثر من 1000 جثمان من جثامين الأموات والشهداء ومثّل بها بعد قتلهم بطرق همجية وحشية.



وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر 15 مقراً تابعاً للوزارة وعلى رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خانيونس، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية بنين، وكلية الدعوة "فرع الشمال".



ووفقاً لإحصائية الأوقاف، فإن عدد الشهداء الذين ارتقوا من موظفي الوزارة والدعاة وصل إلى 91 شهيداً.



وحمّلت الوزارة، الاحتلال "الإسرائيلي" وكل من يسانده وخاصة الولايات المتحدة الأميركية كامل المسؤولية عن سياسة استهداف المساجد ودور العبادة والنساء والأطفال والشيوخ، وتحميلهم المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية.



كما طالبت دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة ومحاسبته على ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين العزل، والمساجد ودور العبادة.



يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الهمجي على قطاع غزة، مرتكباً المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء 35.386، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.