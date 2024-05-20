قائد الثورة يعلن الحداد العام 5 ايام في البلاد

وجاء في جانب من البيان الذي اصدره سماحته اليوم الاثنين باستشهاد رئيس الجمهورية ومرافقيه في حادث تحطم المروحية: أعلن الحداد العام لمدة خمسة أيام وأتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني العزيز.



وبحسب المادة 131 من الدستور، يتولى السيد مخبر إدارة السلطة التنفيذية ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.



يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدود المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل ريس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.



وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف استمرت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح اليوم الاثنين.



وكانت المروحية تضم ايضا حجة الإسلام سيد علي آل هاشم ممثل الفقيه وإمام الجمعة في تبريز وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية اضافة الى عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.