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الاثنين 20 أيار 2024 ساعة 12:43

آية الله جنتي: آية الله رئيسي كان مثالاً كاملاً للمسؤولين الثوريين والولائيين

آية الله جنتي: آية الله رئيسي كان مثالاً كاملاً للمسؤولين الثوريين والولائيين
وجاء في البيان: ان استشهاد رئيس الجمهورية الجهادي الثوري وخادم الامام الرضا (ع) آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " والمرافقين له في يوم مولد ذلك الامام الهمام، أحزن الشعب الايراني وأحرار العالم الذين يعقدون الآمال على النظام الاسلامي في ايران.

وأكد أن الرئيس الراحل الذي كان معروفا بخدمته للشعب الايراني ولايعرف التعب في كل المجالات منذ انتصار الثورة الاسلامية، وأدى كل ما يتم تفويضه اليه بكل رحابة صدر ولم يعرف الكلل والملل في المسائل التي عليه أن يؤديها، حتى نال درجة الشهادة الرفيعة ليصبح مصداقا للآية الشريفة «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا».وقدم سماحته مواساته للشعب الايراني المسلم لفقدان مثل هذه الشخصية الخدومة، وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان شرقي آية الله " سيد علي محمد آل هاشم" ووزير الخارجية " حسين أمير عبد اللهيان " والوفد المرافق لهم، وتعازيه لقائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي «مد ظله العالي»، وابتهل الى الله تبارك وتعالى أن يرحمهم جميعا ويحشرهم مع محمد وآله الطاهرين.
رقم : 1136312
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