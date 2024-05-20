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الاثنين 20 أيار 2024 ساعة 12:46

بوليفيا: التزام رئيسي تجاه الشعب الإيراني كان واضحاً

بوليفيا: التزام رئيسي تجاه الشعب الإيراني كان واضحاً
وأعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي في رسالة على منصة اكس (تويتر سابقا) أنه "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث جوي مفجع".

وتابع الرئيس البوليفي هذه الرسالة، مستذكرا لقاءه مع آية الله رئيسي وأضاف: في الثاني من آذار/مارس، كان لنا شرف اللقاء مع الرئيس رئيسي في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وفي ذلك اللقاء، كان التزامه العميق تجاه شعبه واضحا".

وفي إشارة إلى هذا اللقاء، قال آرسي "لقد أبدى استعداده للتعاون مع بوليفيا من أجل تعزيز المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وغيرها، والتي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".وأعرب في ختام رسالته عن تعازيه وتضامنه مع قائد الثورة الإسلامية وايران حكومة وشعبا وذوي الضحايا.

 
رقم : 1136313
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