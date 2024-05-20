كوبا: على الولايات المتحدة إخراجنا من قائمة الدول التي يُزعم أنها "ترعى الإرهاب"

ووفق بيان للخارجية الكوبية فإنّ "الهدف الوحيد لهذه القائمة، هو تشويه سمعة دول ذات سيادة، واتخاذها ذريعة لفرض عقوبات اقتصادية قسرية عليها، كتلك التي فرضت على كوبا بلا رحمة".



كما أكدت أنّ مطالبة الحكومة الأميركية بتعديلها، "لا تزال قائمة بحزم وتكرار"، ليس فقط من قبل الشعب الكوبي والعديد من الحكومات، وخاصة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بل أيضاً من قبل المنظمات السياسية والاجتماعية والدينية في الولايات المتحدة.



وشدّدت الخارجية الكوبية على أنّ "الحقيقة الواضحة والمطلقة هي أن كوبا لا ترعى الإرهاب، بل كانت ضحية له بما في ذلك إرهاب الدولة".



وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تدرك تماماً "مدى الضرر الكبير الذي تلحقه العقوبات والإجراءات والأثر الترهيبي الذي يلحق بالاقتصاد الكوبي"، والذي يؤثر تلقائياً على أي دولة يتم إدراجها في مثل هذه القائمة، "بغض النظر عن الحقيقة".



واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أنّ كوبا تتعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة، كما تفعل ذلك مع المجتمع الدولي بأسره أيضاً.



وأبقت وزارة الخارجية الأميركية على اسم جمهورية كوبا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ورفعه فقط من قائمة الدول التي لا تتعاون مع الجهود الأميركية للقضاء على الإرهاب بشكل كامل.