السيد نصر الله يبرق إلى قائد الثورة معزياً باستشهاد رئيسي ورفاقه

وفي برقية، توجّه السيد نصر الله إلى السيد خامنئي، باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة، قائلاً: "نشارككم كل مشاعر ومعاني فَقْد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وأنتم تقودون الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة".



وأشار إلى أنّ السيد رئيسي كان "مجاهداً وخدوماً ووفياً"، كما أنّ وزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، "حمل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية".



وكان حزب الله في لبنان قد تقدّم، في وقتٍ سابق اليوم، بأحرّ التعازي لإيران وشعبها ومسؤوليها، وللسيد خامنئي، ولمسلمي العالم وأحراره، باستشهاد رئيسي والوفد المرافق له في حادثة سقوط الطائرة.



وفي بيان، قال حزب الله: "لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل، فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة، وفي مقدّمها القدس وفلسطين، ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها".



واستشهد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما، في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية.



وأعلن قائد فيلق عاشوراء التابع لحرس الثورة في إيران، أنّ حصيلة تحطم الطائرة المروحية الإيرانية هي 8 شهداء.