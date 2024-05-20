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الاثنين 20 أيار 2024 ساعة 19:24

الأعرجي: رئيسي وأمير عبد اللهيان كان لهما الأثر الكبير في تهدئة المنطقة

الأعرجي: رئيسي وأمير عبد اللهيان كان لهما الأثر الكبير في تهدئة المنطقة
وقال الأعرجي إنّ "ثقتنا كبيرة بأن إيران ستتجاوز هذه الفاجعة لأنها بلد مؤسسات".

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري، عن أمله أن يحوّل الشعب الإيراني هذا المصاب إلى فرصة.

وفي وقتٍ سابق، قدّم رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التعازي والمواساة إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً. 

أمّا رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، فاستذكر بحزن "مواقف مشرّفة وسجلاً حافلاً بالجهاد للرئيس الراحل رئيسي، ووقوفه إلى جانب العراق"، مقدماً العزاء والمواساة إلى السيد خامنئي والشعب الإيراني بهذه الفاجعة. 

من جهته، قال الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، معزياً بالرئيس الإيراني: "لنا الثقة الكاملة بالقيادة الحكيمة للجمهورية الإسلامية". 

وقدّم الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، العزاء إلى السيد خامنئي ودول محور المقاومة وشعب إيران باستشهاد رئيسي ومرافقيه. 

وأعربت كتائب حزب الله العراق، أيضاً، عن تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكّدت أنّ "الشعب الإيراني العظيم، الذي سطّر أروع الدروس في تجاوز أشد التحديات والأزمات، تحت ظل حكم الدولة الراسخ، يقف اليوم موحّداً في مواجهة هذا المصاب الجلل، متمسّكاً بالعزيمة والإيمان، ومستلهماً من تاريخه الطويل دروس الصبر والتحدّي".

وفي السياق ذاته، قدّم مكتب المرجع السيد علي السيستاني التعازي باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه، قائلاً: "تلقّينا بحزن وأسف خبر رحيل حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي ورفقائه". 

كما قدّمت دار الإفتاء العراقي خالص التعزية إلى السيد خامنئي باستشهاد السيد رئيسي ورفاقه. 

وتوالت التعازي العربية والدولية ورسائل المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، عقب استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان والمرافقين لهما في حادثة سقوط الطائرة التي تقلهم. 

 
رقم : 1136391
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