التعازي باستشهاد رئيسي ومرافقيه تتواصل.. والأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً

وفي بيان، قالت الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها الرسمية لرحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وأعضاء آخرين".



بينما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ أنطونيو غوتيرش اتصل بالمندوب الإيراني في الأمم المتحدة، ونقل تعازيه بوفاة الرئيس ومساعديه.



وأعلنت الأمم المتحدة تنكيس العلم، غداً الثلاثاء، عند الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك حداداً على حادثة المروحية.



من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، وقوف تركيا بجانب طهران بهذه الأيام العصيبة.



وأعلن إردوغان الحداد في تركيا ليوم واحد لمشاطرة الإيرانيين الألم، وفق تعبيره.



كذلك، قدم وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التعازي للقائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني باستشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه.



وأبرق نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، معزياً قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي.



وثمّن مزهر "جهود الرئيس رئيسي ووزير خارجية محور المقاومة أمير عبد اللهيان في خدمة القضية الفلسطينية".



وتوالت التعازي العربية والدولية ورسائل المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، عقب استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان والمرافقين لهما في حادثة سقوط الطائرة التي تقلهم.