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الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 09:43

القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرةً أميركيةً من نوع "MQ9" في أجواء محافظة البيضاء

القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرةً أميركيةً من نوع "MQ9" في أجواء محافظة البيضاء
وفي بيان لها قالت القوات المسلحة اليمنية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا. نجحتْ قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ البيضاءِ.

وقدْ تمَّ استهدافُ الطائرةِ بصاروخِ أرضِ جو محليِّ الصنعِ وسيتمُّ توزيعُ مشاهدَ الإسقاطِ لاحقاً بإذنِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

بهذه العمليةِ تكونُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ قدْ نجحتْ في إسقاطِ خمسِ طائراتٍ من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس.

وأكد البيان أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا واستمراراً في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.
رقم : 1136509
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