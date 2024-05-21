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الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 11:23

كوبا تعلن الحداد العام الیوم الثلاثاء تعاطفا مع إيران

كوبا تعلن الحداد العام الیوم الثلاثاء تعاطفا مع إيران
و قالت الحكومة الكوبية عبر نشر بيان رسمي: تقف کوبا شعبا وحکومة إلى جانب إيران في هذا الوقت المؤلم وتعرب عن ثقتها في أن الثورة الإسلامية ستستمر وتعرف كيف تنتعش بعد هذا الحدث المؤسف.

وأعلنت الحكومة الكوبية الحداد العام في جميع أنحاء هذا البلد بدءا من الساعة 6:00 صباح اليوم الثلاثاء( 21 مايو )حتى ظهر غد الأربعاء ( 22 مايو).

وسيتم تنكيس العلم الكوبي في جميع أنحاء هذا البلد.

كما أعلن الرئيس الكوبي "ميغيل دياز كانيل "في رسالة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X: إن حزب وحكومة وشعب كوبا يعربون عن أسفهم العميق لفقدان صديق عظيم، وسياسي له تقديره ومحبوب من شعبه، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

کما أعرب وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز" في رسالة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X عن تعازيه لاستشهاد الرئيس آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، وأعرب عن تضامن ودعم كوبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
رقم : 1136523
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