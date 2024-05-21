الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 11:34

روسيا تدين استهداف “إسرائيل” لكوادر الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة في غزة

روسيا تدين استهداف “إسرائيل” لكوادر الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة في غزة
ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “نطالب “إسرائيل” بالالتزام بشكل صارم ببنود القانون الإنساني الدولي، وندين الهجمات على كوادر الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الإنسانية العاملين على الأرض، ونؤيد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في كل حالات مقتل أولئك الذين يساعدون الفلسطينيين في النجاة”.

وأشار نيبينزيا إلى عدم وجود قنوات ثابتة لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تمنع “إسرائيل” دخول ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم شالوم، كما يقوم الطيران الإسرائيلي بضرب المناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان اكتشاف سبع مقابر جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفاً: “ننتظر نتائج التحقيق المستقل الذي طالب به مجلس الأمن الدولي في بيانه”.
رقم : 1136526
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التعازي باستشهاد رئيسي ومرافقيه تتواصل.. والأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً
التعازي باستشهاد رئيسي ومرافقيه تتواصل.. والأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً
السيد نصر الله يبرق إلى قائد الثورة معزياً باستشهاد رئيسي ورفاقه
السيد نصر الله يبرق إلى قائد الثورة معزياً باستشهاد رئيسي ورفاقه
20 أيار 2024
رحيل خادم الشعب
رحيل خادم الشعب
20 أيار 2024
أول دولة تعلن الحداد على الرئيس الايراني
أول دولة تعلن الحداد على الرئيس الايراني
20 أيار 2024
حزب الله يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني
حزب الله يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني
20 أيار 2024
من هو مخبر دزفولي الرئيس الايراني المؤقت؟
من هو مخبر دزفولي الرئيس الايراني المؤقت؟
20 أيار 2024
جثامين شهداء حادثة تحطم مروحية رئيس الجمهوريية تنقل لروضة الشهداء في تبريز
جثامين شهداء حادثة تحطم مروحية رئيس الجمهوريية تنقل لروضة الشهداء في تبريز
20 أيار 2024
استشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية
استشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية
20 أيار 2024
الحکومة الإیرانیة تعقد اجتماعاً عاجلاً
الحکومة الإیرانیة تعقد اجتماعاً عاجلاً
20 أيار 2024
الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي، ومواقفه من المقاومة
الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي، ومواقفه من المقاومة
20 أيار 2024
الدستور الايراني وحكم شغور الرئاسة
الدستور الايراني وحكم شغور الرئاسة
20 أيار 2024
حماس تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني
حماس تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني
20 أيار 2024
الحكومة الإيرانية: ستستمر مسيرة الشهيد آية الله رئيسي
الحكومة الإيرانية: ستستمر مسيرة الشهيد آية الله رئيسي
20 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رحيل خادم الشعب
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم
دور التطبيقات الذکية في حرب غزة