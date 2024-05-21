روسيا تدين استهداف “إسرائيل” لكوادر الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة في غزة

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “نطالب “إسرائيل” بالالتزام بشكل صارم ببنود القانون الإنساني الدولي، وندين الهجمات على كوادر الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الإنسانية العاملين على الأرض، ونؤيد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في كل حالات مقتل أولئك الذين يساعدون الفلسطينيين في النجاة”.



وأشار نيبينزيا إلى عدم وجود قنوات ثابتة لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تمنع “إسرائيل” دخول ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم شالوم، كما يقوم الطيران الإسرائيلي بضرب المناطق وسط وجنوب قطاع غزة.



وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان اكتشاف سبع مقابر جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفاً: “ننتظر نتائج التحقيق المستقل الذي طالب به مجلس الأمن الدولي في بيانه”.