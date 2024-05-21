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الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 19:48

المقاومة العراقية تنشر مشاهد لإستهداف قاعدة إسرائيلية بالجولان

المقاومة العراقية تنشر مشاهد لإستهداف قاعدة إسرائيلية بالجولان
ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق طيرانا مسيرا باتجاه قاعدة جوية للطيران المسير الصهيوني في الجولان المحتل بتاريخ 20/ 5 / 2024".

وأوضحت "المقاومة الإسلامية" أنها استهدفت القاعدة، مؤكدة في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، قاعدة للطيران المسيّر الصهيوني في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات، ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان.
رقم : 1136605
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