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الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 20:18

كوبا تعلن الحداد الرسمي على رحيل رئيسي ورفاقه: نقف إلى جانب إيران في هذا الوقت المؤلم

كوبا تعلن الحداد الرسمي على رحيل رئيسي ورفاقه: نقف إلى جانب إيران في هذا الوقت المؤلم
ونشرت الرئاسة الكوبية تغريدةً في منصة "أكس"، قالت فيها إن "شعبنا تلقّى، ببالغ الأسف، نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الشقيقة السيد إبراهيم رئيسي".

وأشارت إلى أنّ كوبا، شعباً وحکومةً، تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت المؤلم، وأعربت عن ثقتها بأنّ "الثورة الإسلامية ستواصل المضيّ قدماً بعد هذا الحدث المؤسف".

ووفقاً للرئاسة الكوبية، فإنّ علم البلاد سينكّس في المباني العامة والمؤسسات العسكرية، خلال مدة الحداد الرسمي.

وكان الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أعرب عن حزنه العميق لـ"فقدان صديقٍ عظيم، وسياسيٍ له تقديره، ومحبوب من شعبه".

وقدّم أيضاً وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أحرّ التعازي برحيل الرئيس رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان.

وتتوالى التعازي العربية والدولية ورسائل المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، عقب استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان والمرافقين لهما، في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلهم.
رقم : 1136616
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