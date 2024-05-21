روسيا تعلن بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية قرب أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجو-فضائية الروسية تعمل ضمن التدريبات على تجهيز وحدات قتالية خاصة بأسلحة الطائرات، بما فيها صواريخ "كينغال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.



وأكدت الوزارة أنّ التدريبات تهدف للحفاظ على جاهزية الوحدات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية لضمان سلامة روسيا، وأنّها تشمل تسلم الذخائر وتجهيز مركبات الإطلاق والتقدم الى منطقة الإطلاق.



ونشرت وزارة الدفاع لقطات من تدريبات جرت الثلاثاء، تظهر تجهيز الجيش منظومة "إسكندر" للإطلاق في أحد المواقع السرية، وهي منظومة صاروخية تكتيكية تم تطويرها في موسكو، قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.



وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى أن التدريبات تجري "رداً على التصريحات والتهديدات الاستفزازية من قبل مسؤولين غربيين" ضد روسيا.



وأفاد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 6 أيار/مايو الجاري بإجراء المناورات. ونقل الموقع عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله إنّ القرار اتخذ، من بين أمور أخرى، بسبب كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرح مراراً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.



وكان ماكرون قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر لدعم أوكرانيا في باريس، في أواخر شباط/فبراير الماضي، أنّ إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا أمر غير مستبعد. قائلاً: "نحن كأوروبا نرى أن هزيمة روسيا أمر لا غنى عنه لأمن أوروبا". ولفت ماكرون إلى أنّ القادة الأوروبيين ناقشوا هذا الأمر ولم يتوصلوا إلى اتفاق بعد.



