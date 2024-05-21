الاحتلال يرتكب 5 مجازر في القطاع.. وإخلاء مستشفى كمال عدوان بعد استهدافه

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 85 شهيداً و200 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



بدوره، أكّد مراسل الميادين في غزة إخلاء مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع من المرضى والطواقم الطبية، من جراء استهدافه من جانب الاحتلال.ط



وفجر اليوم، استُشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدفت بيت لاهيا، وخان يونس، ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا للاجئين، وحي الزيتون، ومدينة رفح، والشيخ عجلين.



وقصفت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر، في مخيم جباليا، كما استُشهد 3 أشخاص، وأُصيب آخرون، في إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا، شمالي القطاع.



وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، المتمركزة في عرض بحر خان يونس، النار بكثافة في اتجاه الشرق، كما سُجّل استشهاد 3 مواطنين، وإصابة عدد آخر، من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة أبو طير، يُؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة داخل قسم الحضانات في مستشفى الشهيد كمال عدوان، شمالي القطاع، بسبب توقف جهاز الأكسجين واستمرار حصار المستشفى.