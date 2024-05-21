المقاومة تواصل تصديها للعدوان الصهيوني على كافة الجبهات

وأعلنت كتيبة جنين تفجير عبواتٍ ناسفة مُعَدّة مسبّقاً في آليات الاحتلال وفي قوات المشاة، عند أطراف المخيم وداخله.



وتشهد جنين اشتباكات متواصلة بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عملية اقتحام المخيم.



في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع 4 إصابات جديدة في المخيم برصاص قوات الاحتلال.



وتواصل جرافات الاحتلال تجريف البنية التحتية في جنين وتدميرها، بحيث تتعمد جرافاته وآلياته، في الاقتحامات شبه اليومية للمخيم، تدمير البنية التحتية في الشوارع الرئيسة والفرعية، وفي أحياء المدينة.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة (مستعربون)، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، تمركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين، واستُشهد خلالها سبعة مدنيين، بينهم طبيب ومعلم وطالب، وأُصيب آخرون بالرصاص الحي.



وكان المدير العام لوزارة الصحة في جنين ذكر، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ "الجيش" الإسرائيلي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.



وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 513 شهيداً، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.



يُذكَر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية، تتخللها حملات اعتقالات واسعة، بينما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم لها.



وبالتوازي تواصل المقاومة اللبنانية استهداف مواقع الاحتلال الصهيوني فقد أعلنت اليوم استهدافها لموقع المرج بقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.



كذلك، أعلنت استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية، واستهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.



واستهدف المقاومون موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف ‏تجمّعٍ لجنود الاحتلال في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية.



إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون نقطة ‏تموضع لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بصاروخٍ ‏موجّه، وأكدوا أنه تمّت إصابته.



وصباح اليوم، أعلنت المقاومة استهداف ‏تحرّكات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.



وتأتي هذه العمليات المستمرة في إطار الدور الإسنادي الذي تقوم به حركات المقاومة في المنطقة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستنزاف قواه ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للإبادة في قطاع غزة.



في غضون ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب وبلداته.



وتحدّث مصدر في الجنوب، عن تمشيطٍ إسرائيلي باتجاه بلدة كفركلا، بالإضافة إلى قصفٍ مدفعي يستهدف أطراف الخيام.



وأشار إلى أنّ منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام تتعرّض لقصفٍ إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.



وفي غضون ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة للطيران المسيّر الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.



وأكدت أنّ هذه العملية تأتي استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.



وأظهر الفيديو، الذي نشرته المقاومة للعملية، توجيه تحية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي استُشهد مع وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، في تحطّم مروحية كانت تقلّهم من محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران.



ومساء أمس، أعلنت المقاومة في العراق توجيهها ضرباتٍ إلى "إيلات" (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المُسيّر.



وكانت المقاومة قصفت، خلال الأيام الماضية، مدينة "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، عدة مرات.



