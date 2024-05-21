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الثلاثاء 21 أيار 2024 ساعة 20:50

السفير الأميركي في كيان الاحتلال: التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية يستلزم التهدئة في غزة

السفير الأميركي في كيان الاحتلال: التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية يستلزم التهدئة في غزة
وأضاف ليو، في مؤتمر استضافه معهد إسرائيلي للأبحاث، أن "وجهة نظري هي أن هذه المنفعة الاستراتيجية تستحق المجازفة بالخوض في ذلك النقاش، لكن هذا قرار يتعين على إسرائيل اتخاذه".

وكان البيت الأبيض أعلن، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصّل إلى اتفاق نهائي على معاهدة دفاع ثنائية، بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، تقدماً كبيراً في المحادثات مع المسؤولين السعوديين، وبينهم ولي العهد محمد بن سلمان، مطلع هذا الأسبوع.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أنّ الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق ثنائي، موضحاً أنّ هذا الاتفاق صار الآن "شبه نهائي".

وأتت هذه التصريحات بعد أن أكد مستشار الأمن القومي الأميركي أنّ إدارة بلاده "لن توقّع اتفاقية دفاع مع السعودية، في حال عدم موافقة الأخيرة وإسرائيل على تطبيع العلاقات"، موضحاً أنّ الأمرين مترابطان، بحيث "لا يمكن فصل قطعة عن الأخرى".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي تحدّث، منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، عن هدف زيارات سوليفان للسعودية، ملخصاً إياها بـ"التباحث في صفقة ضخمة محتملة، تشمل التطبيع مع إسرائيل".

ورأى الموقع أنّ زيارات سوليفان تُظهر أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لا يزال مصمّماً على التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل، على الرغم من اعتراف مسؤولي البيت الأبيض بضآلة فرصة التوصل إلى اتفاق"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 
رقم : 1136624
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