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الأربعاء 22 أيار 2024 ساعة 14:35

أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-5-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 22-5-2024
وفي بيت حانون شمالي قطاع غزة، نفّذت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليةً مركّبةً استهدفت الجنود الإسرائيليين قرب مدرسة الزراعة.

وفي تفاصيل العملية، تمكّن مجاهدو كتائب القسّام من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة، قوامها 10 جنود، في كمين ليلي، وذلك بعد استهدافها بعبوة "رعدية"، وإلقاء القنابل اليدوية.

بعد ذلك، وفور حضور قوة أخرى من أجل إنقاذ الجنود المستهدَفين، فجّرت "القسّام" عبوة "شواظ" فيها، موقعةً أفراد القوتين بين قتيل ومصاب.

وشمالي بيت حانون، قنصت كتائب القسّام 3 جنود إسرائيليين.

أما جنوبي القطاع، وتحديداً في جنوبي شرقي مدينة رفح، فقد استهدفت كتائب القسّام ناقلة جند إسرائيليةً بقذيفة "تاندوم"، وذلك في محيط بوابة صلاح الدين.

إلى جانب ذلك، دمّرت "القسّام" في حي البرازيل جنوبي شرقي المدينة أيضاً دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا" بعد استهدافها بقذيفة "الياسين 105"،  وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ".

واستهدفت كتائب القسّام جرافةً عسكريةً ثالثةً من نوع "D9" ودبابة "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" في حي البرازيل.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاطها طائرةً إسرائيليةً من نوع "درون" وسيطرتها عليها، وذلك خلال تنفيذها مهماتٍ استخباريةً في شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق استهدافها جنود الاحتلال وآلياته بقذائف "الهاون"، وذلك على جبل الكاشف شرقي جباليا شمالي القطاع.

ونشرت السرايا فيديو آخر يظهر مشاهد عن سيطرتها على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، في مدينة رفح.

أما قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاستهدفت بقذيفة "R.P.G" قوةً إسرائيليةً راجلة، كانت تتحصّن في أحد المنازل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم مدينة عسقلان المحتلة وقاعدة "زيكيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة أخرى، قصفت سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته خلف ستديو سلطان في مخيم جباليا بوابل من قذائف "الهاون".

وفي غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود إسرائيليين في رفح، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، بينهما 2 بجراح خطرة.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، أقرّ "جيش" الاحتلال، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي في صفوفه بجروح خطرة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت كتائب القسّام، مساء الثلاثاء، الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.
رقم : 1136800
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