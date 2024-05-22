نيجيريا: 40 قتيلاً بهجوم لمسلحين على قرية بولاية بلاتو وسط البلاد

وقال المفوض الإعلامي في الحكومة المحلية، موسى إبراهيم الشمس، إن "مسلحين قتلوا على دراجات نارية نحو 40 شخصاً في هجوم في شمال وسط نيجيريا".



ووقع الهجوم في منطقة واسي في ولاية بلاتو (الهضبة) التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف طائفية.



وقال المفوض الإعلامي في تصريح صحافي ليل الاثنين إن "مسلحين اقتحموا قرية زوراك وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا عدداً من المنازل".



وأضاف: "بينما كنا نتحدث، تأكد مقتل نحو 40 شخصاً (...)، وزوراك هي منطقة تعدين شهيرة".



من جهته، قال زعيم الشباب المحلي، شافعي سامبو، إن "42 شخصاً على الأقل قتلوا في الغارة" التي نفّذها مسلحون على المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن مادتي "الزنك" و"الرصاص" موجودتان في واسي، فيما تشتهر ولاية الهضبة ككل بصناعة "تعدين القصدير".



وتقع ولاية بلاتو على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا الذي تسكنه أغلبية مسلمة، وجنوبها الذي تسكنه أغلبية مسيحية.



وكثيراً ما تشهد الولاية اندلاع أعمال عنف ناجمة عن نزاعات بين الرعاة والمزارعين.



وكان الجيش النيجيري قد أعلن إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من الأطفال والنساء، من أيدي مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الذين احتجزوهم لعدة أشهر أو سنوات شمال شرقي البلاد.