تشاد: رئيس الوزراء يقدّم استقالته بعد خسارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة

وكانت الانتخابات الرئاسية في دولة تشاد قد جرت يوم الاثنين، 6 أيار/مايو الجاري.



وفي منشور له على منصة "فايسبوك" يتضمن نسخة الاستقالة التي كتبها بخط يده، قال ماسرا: "لقد قدمت للتو بخط اليد، وفقاً للدستور، كتاب استقالتي واستقالة الحكومة الانتقالية التي أصبحت باطلة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في 6 (أيار) مايو 2024، والتي أصبحت نتائجها معروفة" وفق تعبيره.



وقد رفض ماسرا الحائز على 18.54% من الأصوات نتائج الاقتراع الأخيرة، ووصف حزبه عمليات التصويت بأنها "مهزلة".



يشار إلى أن ديبي إتنو عُيّن عام 2021 رئيساً انتقالياً، من جانب مجلس مؤلف من 15 جنرالاً إثر مقتل والده إدريس ديبي إتنو على الجبهة خلال إشرافه على معركة مع متمردين بعد 30 عاماً من الحكم.



كما تم الإعلان رسمياً عن انتخاب ديبي رئيساً لتشاد بعد إجراء انتخابات رئاسية، قبل 16 يوماً، وحصوله على نسبة 61% في البلاد.