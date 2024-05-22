الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 أيار 2024 ساعة 14:58

حماس ترحّب باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين: خطوة مهمة لتثبيت حقنا

حماس ترحّب باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين: خطوة مهمة لتثبيت حقنا
وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عدّت الحركة هذا الإعلان "خطوةً مهمةً" على طريق تثبيت حق الفلسطينيين في الأرض وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، أنّ "الاعتراف المتتالي (بالدولة الفلسطينية) هو النتيجة المباشرة للمقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني".

ورأى نعيم، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ هذه الاعترافات تمثّل "نقطة تحوّل في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية وستساعد على محاصرة كيان الاحتلال وداعميه".

كذلك، قال نعيم إنّ "هذا الأمر سيشجّع دولاً كثيرةً حول العالم للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة"، معرباً عن التقدير "للشجاعة السياسية التي أظهرتها هذه الدول، على الرغم من الضغوط الكبيرة".

بدورها، رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، بحيث وصفها أمين سر اللجنة التنفيذية فيها، حسين الشيخ، بـ"اللحظات التاريخية".

وأكد الشيخ أنّ "العالم الحر ينتصر للحق والعدل، بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والاحتلال والعنصرية والقتل والتدمير الذي تعرّض له شعب فلسطين".

وتأتي هذه المواقف بعدما أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اليوم الأربعاء، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 أيار/مايو الجاري.

وأعرب رئيس الحكومة الإيرلندي، سيمون هاريس، عن ثقته بأنّ "مزيداً من الدول ستنضم إلى هذه الخطوة، في الأسابيع المقبلة". 

ودولة فلسطين معترف بها حالياً من جانب 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص والسويد، بينما تعترف بها 142 دولةً من أصل 193 دولةً عضو في الأمم المتحدة.
رقم : 1136809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
22 أيار 2024
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
22 أيار 2024
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
22 أيار 2024
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
22 أيار 2024
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
22 أيار 2024
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
22 أيار 2024
الإمام الخامنئي يصلي على جثمان الشهيد رئيسي ورفاقه
الإمام الخامنئي يصلي على جثمان الشهيد رئيسي ورفاقه
22 أيار 2024
بدء مراسم تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه في جامعة طهران
بدء مراسم تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه في جامعة طهران
22 أيار 2024
بحر بشري هادر يتجه نحو جامعة طهران لتشييع الشهيد رئيسي ورفاقه
بحر بشري هادر يتجه نحو جامعة طهران لتشييع الشهيد رئيسي ورفاقه
22 أيار 2024
قائد الثورة الإسلامية يصلي على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه غدا الأربعاء
قائد الثورة الإسلامية يصلي على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه غدا الأربعاء
21 أيار 2024
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
21 أيار 2024
تآزر "الدبلوماسية والميدان" في حكومة الشهيد رئيسي
تآزر "الدبلوماسية والميدان" في حكومة الشهيد رئيسي
21 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
رحيل خادم الشعب
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم