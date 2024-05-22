السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً

وأضاف بأنه وفقاً لدستور البلاد، تقع على السيد محمد مخبر، الذي تولى رئاسة البلاد بالوكالة، مسؤولية كبيرة، "وسيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية".



بدوره تقدّم السوداني، للسيد الخامنئي، بـ"التعازي قيادةً وشعباً بالنيابة عن حكومة العراق وشعبه"، مشيراً إلى أنهم لم يشهدوا من "الشهيد رئيسي سوى الصدق والإخلاص والوفاء بالعمل والسعي لخدمة الشعب".



كما وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودي، إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع في طهران، إضافةً إلى نائب الرئيسة الهندية، جاغديب دانكار، على رأس وفد رفيع المستوى.



وبتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، توجه وفد يضم كل من وزير المجاهدين وذو الحقوق، العيد ربيقة، ورئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الشهيد.



كذلك وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى طهران، للمشاركة بالتعزية.



أما رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، فقد التقى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي، مقدماً له تعازي بلاده شعباً وحكومةً، باستشهاد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ورفاقه.



وأكد ، السيد الخامنئي، في اللقاء، على ضرورة تعزيز العلاقات مع أرمينيا، انطلاقاً من استراتجية هذه العلاقات، وهو متابعتها بدقة وانتباه ولاسيما بوجود من يعارض هذه العلاقات.



كما حضر للمشاركة كل من:



رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس.

الوزراء الأذربيجاني، علي أسدوف.

رئيس البرلمان الأوزبكي، نور الدين جان إسماعيل أوف، على رأس وفد رفيع المستوى.

رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان.

رئيس البرلماني اللبناني، نبيه بري.

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية.

نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

مساعد رئيس وزراء طالبان ملا عبد الغني برادر ووزير الخارجية أمير خان متقي.