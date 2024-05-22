رئيس البرلمان اللبناني يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

وتقدم بري في لقائه سماحة القائد، بالعزاء والمواساة، نيابة عن الحكومة والشعب في لبنان، لمناسبة استشهاد السيد رئيسي ومرافقيه في حادث المروحية شمال غربي البلاد.



ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.



يذكر انه استشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.



وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر حرس الثورة الاسلامية من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني، واستشهدوا جميعا في الحادث.