حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة

1- عملية موقع الصدح:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-5-2024‏

‏13 ذو القعدة 1445 هـ



2- عملية "أفيفيم":



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏16:00 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" ‌‏بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 22-5-2024‏

‏13 ذو القعدة 1445 هـ