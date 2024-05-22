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الأربعاء 22 أيار 2024 ساعة 19:38

إصابة 25 جنديا للاحتلال خلال يوم واحد بينهم 24 بمعارك غزة

إصابة 25 جنديا للاحتلال خلال يوم واحد بينهم 24 بمعارك غزة
وبحسب معطيات نشرها جيش الاحتلال على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل إلى 3568 ارتفاعا من 3543 أمس الثلاثاء.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 25 جنديا.

وتشير المعطيات إلى أن 24 من هؤلاء الجنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى وصول عدد الجرحى بالمعارك البرية لـ 1776 ارتفاعا من 1752 يوم أمس، ويرجح أن يكون الجندي الإضافي جرح قرب الحدود اللبنانية.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال فإن الجنود الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات هم: 29 بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 631 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

في المقابل، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
رقم : 1136866
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