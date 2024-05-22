وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما

ووصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، لتقديم التعزية باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه.



قائد الثورة والجمهورية في إيران، السيد علي خامنئي، استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصف حادثة خسارة الرئيس الإيراني بـ"الصعبة"، مؤكّداً أنّها "لن تؤثر" على حركة البلاد، وأنّ العلاقات بين إيران وقطر "ستبقى متسمة بالثقة نفسها"، التي كانت سائدة خلال عهد الرئيس الراحل".



واستقبل قائد الثورة والجمهورية في إيران، السيد علي خامنئي، الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي قدّم تعازي بلاده حكومةً وشعباً بالشهداء.



كذلك، استقبل السيد خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي قدّم التعزية باسم الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.



وتقدّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للسيد الخامنئي، بـ"التعازي قيادةً وشعباً بالنيابة عن حكومة العراق وشعبه"، مشيراً إلى أنّهم لم يشهدوا من "الشهيد رئيسي سوى الصدق والإخلاص والوفاء بالعمل والسعي لخدمة الشعب".



واستقبل السيد خامنئي رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي قدّم تعازي بلاده بشهادة رئيسي والوفد المرافق له.



أما رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، فقد التقى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي، مقدّماً له تعازي بلاده شعباً وحكومةً، باستشهاد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورفاقه.



كما وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودي، إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع في طهران، إضافةً إلى نائب الرئيسة الهندية، جاغديب دانكار، على رأس وفد رفيع المستوى، ورئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف.



وبتكليفٍ من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، توجّه وفد يضم كلّاً من وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، ورئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الشهيد.



ووصل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على رأس وفدٍ رسمي، لتقديم العزاء بالرئيس الإيراني ورفاقه.



كما حضر للمشاركة كل من:



رئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان، قربان قلي بردي محمدوف.

رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس.

رئيس الوزراء الأذربيجاني، علي أسدوف.

رئيس البرلمان الأوزبكي، نور الدين جان إسماعيل أوف، على رأس وفد رفيع المستوى.

رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان.

نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم.

مساعد رئيس وزراء طالبان ملا عبد الغني برادر ووزير الخارجية أمير خان متقي.

المبعوث الخاص لدولة اليابان.

المبعوث الخاص لدولة ماليزيا.

المبعوث الخاص لدولة نيكاراغوا.

وزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينيك.

المبعوث الخاص لدولة سنغافورة.

وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو.

وفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية.

وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

نائب رئيس وزراء الصين، تشانغ قوه تشينغ.

نائب رئيس وزراء قرغيزستان.

رئيس برلمان كازاخستان.

نائب رئيس وزراء صربيا.

وصباح اليوم، ودّعت العاصمة الإيرانية طهران جثامين الشهداء وذلك وسط توافد حشود رسمية وشعبية. وضمن مراسم التشييع أمّ السيد خامنئي، الصلاة على جثامين الشهداء في جامعة طهران.



وعند الساعة الرابعة، بدأت مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في قاعة المؤتمرات في طهران.



وكانت جثامين الشهداء قد وصلت أمس الثلاثاء، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران، بعد تشييع مليوني في قم، حيث كانت المحطة الأولى لهم في مقام السيدة المعصومة، وبعدها انطلق التشييع الشعبي إلى شوارع المدينة، وصولاً إلى مسجد جمكران.



وقبل قم، شيّعت مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، الرئيس الشهيد ورفاقه، حيث استقبلتهم تجمعات حاشدة من أبناء الشعب الإيراني في حشود كبيرة جداً توديعاً لهم.



واستُشهد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ورفاقهما، الأحد، في حادثة تحطّم مروحية كانت تقلّهم إلى أذربيجان الشرقية، شمالي غربي إيران، لدى عودتهم من مراسم افتتاح سد مائي عند الحدود بين إیران وأذربیجان، حيث افتتح رئيسي مع نظيره، إلهام علييف، سد "قيز قلعة سي" المشترك على نهر آراس.