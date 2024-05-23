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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 06:35

اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي

اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
ووفقا لما أوردته "تركيش مينوت" يوم الأربعاء، أعلن عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد اجتماع في مقر الحزب بأنقرة أن أردوغان سيزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين جثمان الرئيس الشهيد.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

وجرت يوم الثلاثاء مراسم تشييع ملايينية مهيبة للرئيس الشهيد ورفاقه في مدينة تبريز ومن ثم جرت مراسم مماثلة في مدينة قم انطلاقا من مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) الى مسجد جمكران.

ويوم امس الاربعاء جرت مراسم تشييع بمشاركة الملاييين في طهران بعد اداء صلاة الجنازة على الشهيد الرئيس ورفاقه من قبل قائد الثورة الاسلامية.

وعصر امس جرت مراسم تابين لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية من قبل الضيوف الاجانب من رؤساء وكبار المسؤولين.

وفي ختام مراسم التشييع وحفل التابين في طهران تم نقل جثمان الرئيس الشهيد الى خراسان الجنوبية للتشييع في مدينة بيرجند صباح اليوم الخميس لنقله من ثم الى مدينة مشهد ومواراته الثرى الى جانب مرقد الامام الرضا (ع)
رقم : 1136950
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