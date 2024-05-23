البنتاغون: اليمنيون يملكون أسلحة متطورة يمكن أن تصل إلى البحر المتوسط

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة، إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الحوثيين لديهم القدرة على توسيع نطاق الضربات على الشحن خارج البحر الأحمر وخليج عدن إلى البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف أن جماعة أنصار الله في اليمن لديهم أسلحة متطورة وأن نشرهم للصواريخ الباليستية المضادة للسفن أمر غير مسبوق تقريبا، بالإضافة إلى استخدامهم طائرات بدون طيار في هجماتها.



ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وتسعى الولايات المتحدة إلى استخدام هذا التجمع لتحقيق المزيد من التكامل في الدفاعات الجوية والصاروخية بما في ذلك تبادل بيانات الرادار وتطوير قدرات الإنذار المبكر.



وذكر موقع "المونيتور" أن القوات اليمنية حذروا مطلع هذا الشهر من أنهم سيوسعون حملتهم المستمرة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر لتشمل السفن في البحر المتوسط.



وشنت القوات اليمنية أكثر من 90 هجوما على سفن لها علاقة بكيان الإحتلال في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر 2023، دعما للمقاومة الفلسطينية وأهالي غزة، كما ضربوا سفينة تجارية واحدة على الأقل مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي على بعد حوالي 300 ميل شرق الساحل الإفريقي في أواخر أبريل.