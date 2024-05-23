جيش الاحتلال يعترف بإصابة 25 عسكريًّا في غزة خلال 24 ساعة

وأكد جيش الاحتلال في تصريح إعلامي، اليوم إصابة 3568 ضابطًا وجنديًّا، منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 1776 خلال العدوان البري في غزة.



وأضاف أن 259 ضابطًا وجنديًّا ما يزالون قيد العلاج إثر إصابتهم في المعارك الدائرة في قطاع غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.



ولليوم الـ 230 على التوالي يواصل جيش الاحتلال ، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفًا و647 شهيدًا، وإصابة 79 ألفا و852 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.