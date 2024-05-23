الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 أيار 2024 ساعة 08:37

بن غفير يقتحم الأقصى لأول مرة منذ الحرب على غزة! دعا للسيطرة على المسجد!

بن غفير يقتحم الأقصى لأول مرة منذ الحرب على غزة! دعا للسيطرة على المسجد!
ونفذ بن غفير اقتحامه غير المعلن مسبقاً وسط مرافقة أمنية مشددة، في اقتحام هو الأول منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تعليقه على الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، زعم بن غفير أنها “تعطي مكافأة للقتلة والمعتدي، وأنا أقول لن أسمح حتى بإعلان دولة فلسطينية” حسب تعبيره.

وتابع: “من أجل تدمير حماس عليك الذهاب إلى رفح حتى النهاية، وإجراء تغيير جذري، ومن أجل إعادة أسرانا علينا أن نوقف الوقود، ونثبت أن المساعدات مقابلها مساعدات فقط والسيطرة على هذا المكان (الأقصى) الأكثر أهمية”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة “خرقاً للقانون الدولي”.

حيث تابع قائلاً: “رأينا اقتحاماً من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه مزيد من التأزيم في حال الوضع هو أصلاً على حافة الانفجار”.

فيما قالت حركة حماس، إن إقدام بن غفير على اقتحام الأقصى صباح اليوم، هو “عمل عدواني يصب الزيت على النار، ولن يمنح الاحتلال شرعية على مقدساتنا التي ستبقى عربية إسلامية رغم أنف الاحتلال الصهيوني النازي”.

يشار إلى أن هذا هو الاقتحام الرابع الذي ينفذه بن غفير للمسجد الأقصى منذ تسلمه مهام منصبه وزيراً للأمن القومي أواخر عام 2022.
رقم : 1136973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
السيد الحوثي: السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحقّ للأمة أن تفتخر به
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
إنسانية العالم تتنفس الصعداء بعد طلب المدعي العام للجنايات الدولية اعتقال قادة الكيان الصهيوني
23 أيار 2024
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
جلسة طارئة لمجلس الأمن ودعوات لايجاد حل سياسي ينهي الكارثة الإنسانية في غزة
23 أيار 2024
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
تحرك الجنائية الدولية ليس كافياً والمساواة بين الضحية والجلاد أمر مخزٍ
23 أيار 2024
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي
23 أيار 2024
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
وفود دولية وإقليمية تصل إلى طهران للتعزية بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما
22 أيار 2024
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
السيد خامنئي يستقبل وفوداً رسمية معزية برئيسي: فقدنا شخصية بارزة ومسؤولاً كفوءاً
22 أيار 2024
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
مراسم تشييع الشهيد رئيسي.. والإستفتاء الرابع
22 أيار 2024
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
ما فرق صلاة قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟
22 أيار 2024
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي
22 أيار 2024
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
22 أيار 2024
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا
22 أيار 2024
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
جثمان الشهيد أمير عبد اللهيان سيوارى الثرى في مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع)
22 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلافات داخل حكومة الاحتلال تزداد وسط تخبط كبير لإيجاد حل ينهي الحرب على غزة
رحيل خادم الشعب
سيل من الضغوط والتهديدات... والجنائية الدولية لن نرضخ!
محامو تونس ينفذون إضرابا عاما ردا على تقييد السلطة لحرياتهم