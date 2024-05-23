شهيد و3 إصابات من الطلاب اثر اعتداء صهيوني في النبطية

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.



وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة، صباح اليوم الخميس، في منطقة النبطية جنوبي لبنان.



هذا وأكدت قناة المنار ان الغارة تسببت باحتراق السيارة وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة على نقل الاصابات الى المستشفيات واطفاء الحريق.



وتحدث أحد الأطفال المصابين لمراسل المنار في النبطية علي شبيب، مؤكداً أنه لا يخاف من العدو الإسرائيلي، وسيعود إلى مدرسته فور انتهاء فترة العلاج، بثبات وقوة أكبر.



وأكد سائق الحافلة المدرسية، أن العناية الإليهة تدخلت ومنعت وقوع مجزرة بحق الطلاب، خلال توجههم إلى المدرسة، مشيراً إلى انه اتصل لحظة وقوع الاعتداء الصهيوني بفرق الدفاع المدني، التي توجهت سريعاً إلى المكان.



وقال السائق إنه عمل على تامين الطلاب والتواصل مع أهاليهم، مؤكداً ثبات الجنوبيين على المقاومة والصمود بوجه الإحتلال الصهيوني.

