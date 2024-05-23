90 رئيسا ومسؤولا رفيعا من دول العالم شاركوا في مراسم تابين الرئيس الشهيد ورفاقه

وجرت هذه المراسم عصر الاربعاء بحضور القادة والرؤساء وكبار المسؤولين من الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، باستضافة محمد مخبر رئيس الجمهورية بالإنابة في قاعة المؤتمرات بطهران.



وشارك في المراسم؛ أمير قطر، الزعيم الوطني لتركمانستان، رئيس تونس، رئيس طاجيكستان، رؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وسوريا، رؤساء برلمانات لبنان والجزائر وكازاخستان ومالي وإثيوبيا، رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيسا الجمعية التشريعية والجمعية العليا في أوزبكستان، رؤساء سابقون وحاليون للبرلمان العراقي ومجموعة من البرلمانيين العراقيين، نائب الرئيس التركي ، نائب رئيسة الهند، نواب رؤساء وزراء قيرغيزستان وأرمينيا والصين وأفغانستان وصربيا، الممثل الخاص لإمبراطور اليابان.



كما حضر المراسم ، وزراء خارجية لبنان والبحرين ومصر وتونس والكويت وأوزبكستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وسريلانكا وأفغانستان وباكستان وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة وتركيا ، المساعد الخاص لملك السعودية ووزير الخارجية السعودي، المبعوث الخاص للأردن، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومجموعة من أعضاء المكتب، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رئيس وعدد من أعضاء هيئة الحشد الشعبي العراقي، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا، المبعوث الخاص لحكومة ماليزيا، المبعوث الخاص لحكومة سريلانكا، وزراء التجارة والداخلية والإعلام والثقافة والتراث الوطني في باكستان، عضو مجلس الوزراء في صربيا، المستشار الرئاسي في نيكاراغوا، وزير التنمية الحضرية للحكومات المحلية والخدمات العامة في جزر المالديف، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان مبعوثا خاصا عن السلطان، وزراء الصناعة الصربي والعراقي والإماراتي.



وحضر المراسم ايضا؛ نائب رئيس المجلس الأعلى الشيعي في لبنان، 3 أعضاء من برلمان أذربيجان، أعضاء البرلمان التركي من حزبي السعادة والوطن، رئيس ونائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام لمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا)، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أمين الجبهة الشعبية الفلسطينية، المبعوث الخاص لسنغافورة.