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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 11:20

بعد عدوان خلّف 12 شهيدا.. جيش الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها

بعد عدوان خلّف 12 شهيدا.. جيش الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها
وقالت مصادر إعلامية: إن الاحتلال انسحب فجر اليوم بالكامل من مدينة جنين ومخيمها عقب عملية عسكرية بدأها صباح الثلاثاء الماضي.

وقال شهود عيان: إن مئات الأهالي بدأوا بالعودة إلى المخيم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.
وشنت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على مدينة ومخيم جنين، منذ صباح الثلاثاء واستمرت قرابة 40 ساعة وانسحبت فجر اليوم.

وشهدت المدينة ومخيمها اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين وحملات اعتقال واستجواب ميداني واعتداءات واسعة؛ وأسفر ذلك عن استشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال، فيما أصيب 25 آخرون بجراح متفاوتة، بينهم 4 وصفت جراحهم بالخطيرة.

ودمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في المخيم والعديد من المنازل والمحال ونفذت مداهمات واسعة.

وصباح اليوم، استشهد الشاب مصطفى جبارين من مخيم جنين، صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على جنين ومخيمها.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد مصطفى إبراهيم موسى جبارين (30 عاما) متأثرًا بإصابته أمس برصاص الاحتلال.

وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

وخلال توغلها جوبهت قوات الاحتلال بمقاومة ضارية من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى، حيث اندلعت اشتباكات وفجرت عبوات في الآليات.

فقد تصدت المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها لاقتحام الاحتلال وواصلت معركتها في الدفاع عن جنين ومخيمها وأبناء شعبها، وفجرت عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال واشتبكت معها في اشتباكات ضارية بعدة محاور.

وأكدت كتائب القسام في جنين إن مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة للمدينة والمخيم منذ صباح الثلاثاء.

وأضافت: “نخوض برفقة إخواننا من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال يتخللها استهداف آليات العدو بالعبوات الناسفة في مناطق مختلفة داخل مدينة ومخيم جنين”.

كما أكدت كتائب القسام في بلدة عرابة مشاركتها بمعركة الدفاع عن جنين، وأضافت:

“نؤكد استهدافنا لقوات الاحتلال في مدينة جنين اسنادً لاخوتنا المجاهدين”.

وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، وثّقت كاميرات النشطاء والصحفيين بقايا آليات لجيش الاحتلال استهدفت بالعبوات الناسفة في عدة محاور.

ففي مدينة جنين لوحدها فجر مقاومون 10 عبوات ناسفة على الأقل وأعطبوا 3 آليات عسكري عسكرية خلال اشتباكات في المدينة، كما فجر مقاومون 10 عبوات ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية خلال اشتباكات في مخيم جنين.
رقم : 1137003
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