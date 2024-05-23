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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 11:53

خلال استقباله نبيه بري.. قائد الثورة: خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزة الأخيرة كان له الأثر العميق

خلال استقباله نبيه بري.. قائد الثورة: خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزة الأخيرة كان له الأثر العميق
وأشار سماحته  إلى مشاركة الشعب الإيراني المهيبة في مراسم تشييع الرئيس الراحل ورفاقه وقال: الحمد لله شعبنا شعب صامد ويقظ ، وثقتنا بالله عز وجل عالية، وإن شاء الله سيستفيد الشعب الإيراني من هذه الحادثة.

كما أبدى آية الله الخامنئي ارتياحه للتضامن القائم بين فصائل المقاومة في لبنان وأكد كلام السيد "نبيه بري" بخصوص الحرب "الوجودية" في المنطقة وأضاف: الظروف الحالية في المنطقة هي بحيث تعتبر ظروف حياة أو موت للعدو الصهيوني ولجبهة الحق أيضاً.

وأكد سماحته: إن خوض لبنان في القضايا الأخيرة لفلسطين وغزة كان له أثر عميق، ولو لم يتم ذلك لكان الضرر الأكبر قد لحق بلبنان نفسه بالتأكيد.

 من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني في اللقاء عن حزن وأسى لبنان شعباً وحكومة ازاء الحادث الأخير، وقال وفقا لارنا : إننا نعتبر الجراح والإصابات التي لحقت بإخوتنا الإيرانيين بمثابة جراحنا وكان واجبنا أن نحضر الى طهران لتقديم واجب العزاء بالنيابة عن الحكومة والشعب اللبناني.

وبالإشارة إلى أوضاع المنطقة والحرب في غزة، وصف نبيه بري هذه الحرب بأنها حرب "وجودية"، وأضاف: لا يمكن للبنان أن يظل صامتا أمام مقتل أهل غزة، ولهذا السبب، دخلت المقاومة اللبنانية الميدان لمساعدة أهل غزة، ونحن نعتبر الشرط الأول لتغيير الظروف الحالية هو وقف حرب غزة.
رقم : 1137009
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