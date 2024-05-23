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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 12:56

تعبيرًا عن الكراهية.. جندي "إسرائيلي" يلقي نسخة من القرآن في النار

تعبيرًا عن الكراهية.. جندي "إسرائيلي" يلقي نسخة من القرآن في النار
وذكرت وسائل إعلام عبرية إن الجندي الصهيوني وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار خلال العدوان المستمر في قطاع غزة.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال، على حسابها بمنصة “إكس”، المقطع المصور ومدته 3 ثوان، ولم تحدد موقع الحادث ولا تاريخه.

ويُظهر المقطع جنديا يحمل سلاحه بيده اليسرى ويمسك بالأخرى نسخة مفتوحة من القرآن الكريم ثم يلقيها في نيران مشتعلة.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتباهى جنود "إسرائيليون" بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم وجرائمهم في القطاع المحاصر للعام الـ18 ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن إجراءات عقابية بحق هؤلاء الجنود الذين حظوا على الدوام بحماية المستويات السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال.

وخلف العدوان الصهيوني على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
رقم : 1137021
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