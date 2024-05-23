ليبيا وإيطاليا تُوقعان اتفاقية للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والطاقة

وتهدف المذكرة إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات المشتركة بين شركات البلدين، إضافة إلى التعاون في ملف التحول البيئي والرقمي المزدوج، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة في مجال البحث، وتدريب مهارات جديدة.



وأوضح أورسو أن إيطاليا وليبيا لديهما "نقاط تكامل عديدة على المستوى الاقتصادي والصناعي"، وتهدفان إلى "تعزيز التعاون التاريخي في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة ونقلها من خلال كابلات الربط بين البلدين".



كذلك، أضاف الوزير الإيطالي، من العاصمة طرابلس، أن الاتفاقية تتضمن أيضاً "التعاون في قطاع التعدين، مع التركيز على المواد الخام الحيوية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمعرفة في مجال البحث، والابتكار المطبق على الصناعة التحويلية، وتدريب المهارات الجديدة".



وناقش الوزيران خلال اللقاء أوجه "التعاون في قطاع الصلب"، مع التركيز على "استثمارات الشركات الإيطالية في ليبيا"، ونقل المهارات في مجال التكنولوجيا الرقمية.