أمين عام الجامعة العربية يرحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

وقال أبو الغيط في منشور في منصة "إكس" عقب إعلان من الدول الثلاث: "أرحب ترحيباً عالياً بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين".



وأضاف: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".



ودعا أبو الغيط البلدان التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى "الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة"، مباركاً لفلسطين هذا "التطور الإيجابي".



من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، في تصريح نشره موقع الجامعة العربية، أن "هذه الخطوة المهمة تأتي في أعقاب اعتراف كل من باربادوس وجمايكا وترينداد وتوباغو وجزر الباهاماس، بحيث تنضم هذه الدول إلى الغالبية الساحقة من دول العالم التي سبق أن اتخذت الخطوة نفسها ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 147 دولة".



وكانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، أمس الأربعاء، بشكل متزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



ووفقاً لحكومات الدول الثلاث، يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو الجاري، وتُمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.



