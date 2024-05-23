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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 16:02

"أمبري" للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف سفينةً تجارية في الحُدَيْدة اليمنية

"أمبري" للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف سفينةً تجارية في الحُدَيْدة اليمنية
وقالت وكالة "أمبري" للأمن البحري: "تمّ الاقتراب من السفينة في شكلٍ مثير للريبة" على بُعد 125 كيلومتراً قبالة سواحل الحُدَيْدة، من دون أن تقدّم تفاصيل عن هوية السفينة أو العلم الذي ترفعه.

وأضافت أنّ السفينة "تعرضت لِما وصفته بأنّه هجوم صاروخي في المكان"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

بدورها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أيضاً عن حادثٍ في المكان عينه، مشيرةً إلى أنّ "صاروخاً  أصاب المياه على مسافة قريبة" من السفينة.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلّة، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

ومنذ عدّة أيام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات البحرية عمليةً عسكريةً استهدفت المدمّرة الأميركية "USS Mason" في البحر الأحمر.

وأوضح سريع أنّ هذا الاستهداف تمّ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكّداً تحقيق إصابةٍ دقيقة.

كما جدّد تأكيده استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ عملياتها العسكرية، نصرةً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أكّد سريع دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد" التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، مطلع الشهر الحالي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

وتتضمّن هذه المرحلة فرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، من أي جنسية كانت، وذلك في حال اتجاه الاحتلال إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية ضدّ رفح.

وفي هذه المرحلة، ستمنع القوات المسلحة اليمنية "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال من المرور في منطقة عملياتها، بغض النظر عن وجهتها".
رقم : 1137073
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