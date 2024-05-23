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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 17:29

باقري: المقاومة، أذلت الكيان الصهيوني

باقري: المقاومة، أذلت الكيان الصهيوني
جاء ذلك خلال لقاء باقري قادة مجموعات المقاومة الفلسطينية وهم اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ومحمد الهندي مساعد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وجميل مزهر مساعد الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برفقة عدد من اعضاء هذه الفصائل الثلاثة، ممن يزورون طهران للمشاركة في حفل تابين الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء.

وحيى قادة المقاومة الفلسطينية في اللقاء ذكرى الشهيد امير عبد اللهيان واشاروا الى اهتمامه ونشاطه الخاص في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وقيموا بالاهمية جهود الشهيد امير عبد اللهيان في اقامة جسور التواصل مع الدول العربية والاسلامية.

اما وزير الخارجية بالانابة علي باقري، فقد اثنى على المقاومة الشجاعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.

واكد ان المقاومة ليست شعارا او تكتيكا، بل هي قضية قائمة على مركبات حقيقية، ولذلك فانه خلال العدوان الذي يشنه الغزاة المدججون باحدث الاسلاحة وأكثرها فتكا ضد المظلومين المقتدرين في غزة، فان الشعب الفلسطيني هو الذي رفع راية العزة والاستقلال والاقتدار.

واشار باقري الى التوجه والجهود المبدئية لاية الله رئيسي وامير عبد اللهيان في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني والمقاومة قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبذل قصادى جهدها للذود عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني ووقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
رقم : 1137081
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