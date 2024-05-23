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الخميس 23 أيار 2024 ساعة 17:35

اشتباكات ضارية مع الاحتلال في رفح.. والمقاومة تستهدف دبابات الـ"ميركافا" في القطاع

اشتباكات ضارية مع الاحتلال في رفح.. والمقاومة تستهدف دبابات الـ"ميركافا" في القطاع
وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها دكّت قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح بقذائف "الهاون".

كذلك، استهدفت 3 دبابات للاحتلال من نوع "ميركافا 4"، بقذائف "الياسين 105"، في محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمالي القطاع.

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فأعلنت قصف تموضع لصيانة آليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى، برشقة صاروخية من نوع "107"، محقّقة إصاباتٍ مباشرة.

كما أعلنت قصف التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة في جنوب شرق رفح، بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60.

كذلك، قصفت بوابلٍ من قذائف "الهاون"، تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مخيم جباليا.

ولتوثيق عملياتها، نشرت سرايا القدس مشاهد مصوّرة من حمم "الهاون"، التي دكّ بها مقاتلوها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، أنّ مقاتليها أطلقوا قذيفة "آر بي جي" في اتجاه قوة راجلة للاحتلال، كما اشتبكوا معها، داخل أحد المنازل خلف بنك فلسطين.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال خسائر فادحة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إصابة جندي من الكتيبة "97" في لواء "كافير" في "جيش" الاحتلال بجراح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

وكان "جيش" الاحتلال قد أكّد، في وقتٍ سابق، أنّ 1776 ضابطاً وجندياً أُصيبوا خلال العملية البرية في قطاع غزة، موضحاً أنّ 259 منهم لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره في العديد والعتاد، ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة، تؤكّد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر كثيراً مما يعلن.
رقم : 1137083
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